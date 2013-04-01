النائب العام المساعد: لا صحة للتحقيق مع تهاني الجبالي

أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن المستشارة تهاني الجبالي غير مطلوبة للتحقيق معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا أو أية نيابة أخري.



ونفى ياسين صحة الأنباء التي صدرت عن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية حول بدء نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات في شأن اتهام المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة بالتحريض على قلب نظام الحكم، وقالت الأخبار أيضا إن هناك استدعاء للمستشارة الجبالي للمثول أمام النيابة.

وأكد النائب العام المساعد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها من نسج خيال من قام بكتابتها ونشرها.