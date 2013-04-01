"الإدارية العليا" تصدر حكماً نهائياً برفض عودة مبارك للرئاسة

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً نهائياً برفض الطعن المقام من محيي كامل راشد (محامٍ) وعدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك، وأيدت المحكمة حكم أول درجة برفض بطلان تنحي مبارك وإعادته رئيساً للجمهورية.

وعقب صدور الحكم صرخ العشرات من مؤيدي الرئيس السابق الذين حضروا الجلسة ورددوا هتافات ضد هيئة المحكمة والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

يُشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً بعدم اختصاصها ولائياً في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.