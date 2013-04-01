عبدالمنعم الشحات: حزب النور لم يدع للاتحاد مع "الإنقاذ"

نفى المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية أن يكون حزب النور دعا للاتحاد مع جبهة الإنقاذ، مؤكدا أن ما حدث هو فقط دعوة للحوار مع الجبهة.

وأكد الشحات في برنامج الحدث المصري الذى يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أن مبدأ الحوار كان هو المحرك لمبادرة حزب النور، مشيرا إلى أن حزب النور والدعوة السلفية قصرا في شرح المبادرة وأهدافها، وقال إنه من المكسب السياسي أن يتم الحوار.

وقال الشحات إنه لن يتم تبني كل مطالب جبهة الإنقاذ من دون أن تكون هناك شروط مسبقة، مؤكدا إن الأمر تم فهمه بصورة خاطئة على أنه تحالف مع جبهة الإنقاذ.

وأضاف أن الرئاسة فوجئت بتفاصيل مبادرة حزب النور، كما فوجئت بموافقة جبهة الإنقاذ بصورة تامة، مشيرا إلى أن فتح قنوات حوار بين الرئيس والمعارضة كان الهدف الأساسي والانتقال من خانة الشروط المسبقة إلى خانة الحوار.

وقال الشحات إن المقر الرئيسي للدعوة السلفية بالإسكندرية معترضا على تسمية سلفيي الإسكندرية وسلفيي القاهرة، مشيرا إلى أن اللفظ المفضل هو الدعوة السلفية.

وذكر الشحات أن فقه الخلاف موجود بين السلفيين وهناك خلاف بين الصحابة أنفسهم، مشيرا إلى أن الخلاف متاح طالما لم يتم سب الصحابة أو القرآن، مبينا أن الدعوة انتشرت بعد ذلك وتعايشت مع كل الدعاة السلفيين من دون خلاف، مؤكدا أن الدعوة السلفية لم تحرم الخروج عن الحاكم كما يشاع، وهناك حقائق أن الحاكم المبدل الذي يأتي بفعل خارج عن الشريعة ولم يتم تكفير حسني مبارك لأنه لم يعلن صراحة الخروج على الشريعة.

وأكد أن السلفيين لم يكن لهم على الإطلاق أي موقف مع الحكام، ولم توالي السلفية الحكام، مشيرا إلى أن هناك مشايخ تغير موقفهم من الحاكم، لأن الحاكم تغير، وخاصة أن الحاكم لم يغير الكثير من المطلوب تغييره في المجتمع.

وقال إن الرئيس محمد مرسي قريب من المشروع العام للإسلاميين وإن كانت هناك خلافات مع بعض السياسات مثل الصكوك والقروض، مشيرا إلى أنه ليس هناك مجال مقارنة بين الدكتور مرسي ومبارك.

وأوضح أن مشروع الإمامة غير مطبق وهو يأتي مختلفا عن الرئيس، مشيرا إلى أن النقد اللاذع من بعض المشايخ من الحركات السلفية المختلفة مقبول في النهاية ولم يصل إلى درجة الشتائم.