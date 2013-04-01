"قضايا الدولة" تنفي تلقيها تكليفاً بالطعن على حكم النائب العام

نفى المستشار عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، صحة ما تردّد من أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول قيام رئاسة الجمهورية بتكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخراً من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، والخاص ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، مع عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أكد المستشار محمود في تصريح له أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن على الحكم من عدمه، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وأوضح أن الحكم وحيثياته قيد الدراسة والفحص بمعرفة المكتب الفني للهيئة، مشيراً إلى أنه عند اتخاذ قرار بالطعن على الحكم أو عدم الطعن عليه سيتم الإعلان عنه.