"الإخوان" تشكل لجاناً إلكترونية للرد على الإعلام المضاد

كشفت صحيفة مصرية بالأسماء والصور عن أعضاء اللجان التي سمتهم باللجان الإلكترونية, الذين ينتمون إلى "الإخوان" ويخضعون لتوجيهات مباشرة من نائب المرشد خيرت الشاطر, ومهمة هذه اللجان هي شن حرب إعلامية على الإعلام المضاد من خلال تكوين صفحات إلكترونية.

فربما تكون الكلمة أشد وقعاً من ضربة سيف، في زمن الحروب الإعلامية تلك المشتعلة بين "الإخوان" ومعارضيهم.



فقد انطلقت قنوات دينية تسلك النهج الإخواني أو تسانده بعد الثورة لتكون ندا لقنوات ليبرالية تعارض سياستها وتكشف خباياها بالصوت والصورة، ولكن المعركة لم تتوقف عند مربع الشاشة الصغيرة، بل امتدت الى ساحة الصفحات الإلكترونية.

هذه هي الحرب الجديدة التي يخوضها نائب مرشد "الإخوان" خيرت الشاطر من خلال تشكيله لجانا إلكترونية منفصلة يعيش كل مسؤول فيها في جزيرة منعزلة يرصد ويتابع ما يقوله الإعلام المضاد ويقوم بالرد والنفي كل حسب اختصاصه.

وقد نشرت صحيفة "الوطن" المصرية أسماء واختصاصات من قالت إنهم مسؤولو اللجان الإلكترونية "للإخوان", الذين يعملون ضمن ميزانية مفتوحة من نائب المرشد خيرت الشاطر.

فعمرو رجب يدير صفحة "منتدى شباب الإخوان", التي تعد أكبر تجمع لشباب التنظيم على صفحة "فيسبوك".

وأحمد المغير يتولى تأهيل أعضاء الصفحات الإلكترونية للإخوان "إعلامياً" إلى جانب مسؤوليته عن إعداد فيديوهات تسخر من القيادات المعارضة.

ويضطلع أحمد حسن بمسؤولية صفحة "إنت عيل اخوانجي".

أما مهمة عمل أفلام تسيء للمعارضة فأوكلت الى شريف عبد الستار المسؤول أيضاً عن إعطاء ردود ساخرة لما يتعلق بمهاجمة "الإخوان", وهناك أيضا مسؤولون آخرون من بينهم إبراهيم المحلاوى وعلي عبد العظيم ومحمد صلاح الجبالى وعمرو فراج.

وبحسب ما نشرته "الوطن", فإن خطة التنظيم تسعى في نهاية المطاف الى تأسيس وكالة أنباء ناطقة باسم الإخوان وناشرة لأفكارها تحمل اسم شبكة "أنباء". كما تروج لدور "الإخوان" أيضاً في شبكة رصد التي تعد الذراع الإلكتروني لخيرت الشاطر.