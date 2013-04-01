الجيش المصري يهدم ‏76‏ نفقاً على الحدود مع غزة

في إطار مواصلة قادة الجيش المصري هدم الأنفاق على طول الحدود مع قطاع غزة، تمكنت القوات المسلحة من ردم ‏76‏ نفقا بالمنطقة الحدودية مع غزة عن طريق غمرها بالمياه‏، مستعينة بالأقمار الصناعية للكشف عن باقي الأنفاق الممتدة على باقي الشريط الحدودي‏.

‏ وبحسب "صحيفة الأهرام" تسبب ردم الأنفاق في عودة الشاحنات المحملة بالبضائع إلى العريش دون تفريغ حمولتها بالأنفاق، وتوفر المواد البترولية نسبيا بالمدينة مع ارتفاع أسعار البضائع الإسرائيلية نظرا لقلة المعروض جراء وقف التهريب.

وقال عبدالله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء: إن تدمير الأنفاق يجب أن تتوازى معه إقامة منطقة تجارية تفيد الاقتصاد، وتتيح سبل العيش المشروع للجميع، مشيراً إلي مناقشة هذه النقطة مع الغرفة التجارية بغزة.