"الكسب" يحيل العادلي للجنايات بتهمة تربح 181 مليون جنيه

قرّر جهاز الكسب غير المشروع بمصر إحالة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى محكمة الجنايات وذلك بعد اتهامه باستغلال النفوذ والحصول على مبلغ 181 مليون جنيه بطريق الكسب غير المشروع ما أدى إلى تضخم ثروته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فقد تبين أن العادلي يمتلك فيلات وشاليهات وأراضى فضاء وأخرى زراعية حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع باستغلال نفوذه كوزير للداخلية وأسهم وسندات بالبورصة والسندات المملوكة له ولبناته.

كما تبين أن العادلي يمتلك 8 أفدنة بجمعية ضباط الشرطة بالفيوم وفيلا بالعجوزة وشقتين بالمهندسين، ووحدة سكنية بضباط الشرطة ببورسعيد، وأرض بـ6 أكتوبر ووحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وفيلا بالعجوزة، بالإضافة إلى قطعتي أرض بالشيخ زايد و6 قطع أخرى بحدائق السلمانية وفيلا بمارينا وشقة بالزمالك علاوة على عدد من الممتلكات الأخرى المالية بالبنوك بالداخل والخارج.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة العادلي إلى محكمة الجنايات وطالبته في الدعوى برد المبلغ وغرامة مماثلة مع تحديد جلسة عاجلة له أمام محكمة جنايات القاهرة.