القاهرة تنتقد نشر فيديو أميركي ساخر تضامناً مع باسم يوسف

وجهت رئاسة الجمهورية المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، اليوم الثلاثاء، رسالة موجهة للحساب الرسمي للسفارة الأميركية في القاهرة، جاء فيها: "من غير اللائق لهيئة دبلوماسية المشاركة في ترويج دعاية سياسية سلبية"، وذلك عقب نشر السفارة الأميركية، في وقت سابق، مقطع فيديو لحلقة الإعلامي الأميركي الساخر، جون ستيورات، مقدم برنامج "ذا دايلي شو"، عن الرئيس محمد مرسي، تضامنًا مع باسم يوسف، مُقدم برنامج "البرنامج" على قناة "سي بي سي" الخاصة.

وانتقد ستيورات، مرسي قائلاً: "الرئيس الذي تعاني بلاده من 30% بطالة، وتحرش جنسي غير مسبوق وتضاعف معدل التضخم مرتين، ترك كل ذلك ليلاحق الساخر باسم يوسف". وخاطب المذيع الأميركي، مرسي قائلاً: "إذا كانت السخرية من قبعة الرئيس ولغته الإنجليزية جريمة فهذه كانت مهمتي لمدة 8 سنوات".

وتابع ستيورات: "أنا لا أفهم هذا يا رجل، أنت رئيس مصر، الوريث لأعظم حضارة عرفها التاريخ المكتوب.. أناسك اخترعوا الحضارة والورق واللغة المكتوبة، وبنوا الأهرامات.. ما الذي أنت قلق منه، من فنان كوميدي؟ "ووجّه حساب الرئاسة المصرية على "تويتر"، التدوينة، لحساب باسم يوسف، ولبرنامج جون ستيورات، وحساب السفارة الأمريكية.