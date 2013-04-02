باسم يوسف قد يتسبب في إغلاق قناة "cbc"

وجّهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنذاراً إلى قنوات "cbc" بإلغاء ترخيصها في حالة عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهيئة العامة للاستثمار خروجاً على هذه الضوابط في برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف، بحسب بيان لإدارة " "cbcوصل "العربية نت" نسخة منه.

وأكدت الهيئة في إنذارها "أنه وفقاً للشكاوى والدعاوى القضائية المقدمة ضد مقدم برنامج "البرنامج" والتي تتهمه بالتعرض لبعض رموز الدولة وشخصيات عامة وبارزة بالإهانة والتهكّم والاستهزاء والسخرية بما يعد مخالفة للترخيص الصادر للشركة من المنطقة الحرة العامة الإعلامية، وما يوجبه ميثاق العمل الإعلامي العربي بمراعاة أصول الحوار وآدابه ".

وأوضحت الهيئة في إنذارها "أن برنامج "البرنامج" يتضمن إسفافاً وتطاولاً وتلميحات جنسية وألفاظاً نابية، وعلى ذلك تهيب الهيئة بإدارة القناة الالتزام بضوابط الميثاق الإعلامي والالتزام بالموضوعية وعدم بث الوقائع بصورة مشوهة واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم وعدم بث أي مواد إعلامية وإعلانية تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته".

وأرفقت الهيئة صورة من شروط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة مع الإنذار الذي وجهته الى قناة "cbc".

وعلق محمد هاني، مدير عام البرامج بالقناة، على ذلك الإنذار في تصريح لـ"العربية.نت"، قائلاً: "القناة حريصة على الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وشروط التراخيص في كل ما تبثه".

وأضاف: "أن كل ما أثاره الإنذار بخصوص الشكاوى التي وردت ضد القناة والبرنامج منظورة أمام القضاء الآن، ولم يتم البتّ فيه وأن الاتهامات الموجهة للبرنامج هي من الأشخاص الذين قدموا بلاغات ضد "البرنامج" ولا يعني هذا إطلاقاً أنها حقائق فهي مجرد اتهامات لم يبت القضاء في ثبوتها من عدمه، وبالتالي لا يجب اعتبار أن ما يقدم في البرنامج تنطبق عليه هذه الاتهامات إلى أن يصدر حكم نهائي بشأن تلك البلاغات".