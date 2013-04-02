"التحريض على العنف".. تهمة جديدة للإعلامي باسم يوسف

علّق الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، على قرار إحالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بلاغا مُقدما ضده بتهمة "التحريض على العنف"، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق، قائلًا: "يبدو أنهم يريدون إرهاقنا بدنيًا ونفسيًا وماليًا".



وأضاف يوسف، في حسابه على "تويتر"، مساء الاثنين: "إحالة بلاغ جديد ضدي لنيابة أمن الدولة العليا لنشر إشاعات وأخبار كاذبة وتعكير الصفو العام بسبب آخر حلقة".



وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام أحال بلاغا مُقدما ضد الإعلامي باسم يوسف، بتهمة "التحريض على العنف"، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق.



حيث قدم أحد المحامين بلاغًا للنائب العام، ضد باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" على قناة CBC، يتهمه فيه بـ"التحريض على العنف من خلال ظهوره في برنامجه"، مرددًا عبارات تطالب المواطنين بالخروج في مظاهرات ضد الرئيس، والإخوان في المقطم، أمام مكتب الإرشاد.

وقرر المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، الأحد، إخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام ونشر أكاذيب.

واجتمع المستشار محمد السيد خليفة، مسؤول التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف، بالمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، في مكتب التفتيش القضائي في دار القضاء العالي، لبحث نتائج التحقيقات التي جرت مع باسم يوسف، واتخاذ قرار بشأنها حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم».

وأمرت النيابة العامة، السبت، بضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، للتحقيق معه في تهم إهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام ونشر أكاذيب.