النائب العام يشكل فريقاً خاصاً للتحقيق بتسمم طلاب الأزهر

المصدر: القاهرة - أ ش أ، العربية.نت

أمر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبدالله، بتشكيل فريق خاص من النيابة العامة للتحقيق في حادث تسمم طلاب جامعة الأزهر.

هذا وأفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة بأن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أقال رئيس المدينة الجامعية ومدير التغذية بواقعة تسمم الطلاب بالمدينة الجامعية.

وأعلن الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد حالات الإصابة بين طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر إلى 583 حالة، لافتاً إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم باستثناء 85 حالة فقط.

وشدّد الخطيب، فى بيان له، على عدم وقوع أى حالات وفاة نتيجة الحادث.

وكان مدير مركز سموم الدمرداش قد أفاد بأن العينات التي أخذت من المرضى سلبية للتسمم الغذائي، وأن الحالات تعاني من نزلة معوية حادة والحالة الطبية العامة مستقرة.

في نفس السياق، اقتحم المئات من طلاب جامعة الأزهر، مشيخة الأزهر وحطموا بوابتها الرئيسية، كما قاموا بقطع طريق صلاح سالم، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين.

على الفور انتقل رجال الأمن للتفاوض مع الطلاب لإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

الرئيس مرسي يزور المصابين

من جانبه، قام رئيس الجمهورية المصري، محمد مرسي، الثلاثاء، بزيارة طلبة المدينة الجامعية بجامعة الأزهر والمصابين بالتسمم الغذائي بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.

واتجه الرئيس إلى الطابق الرابع حيث يوجد ٢٣ مصاباً، وتحدث مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، واستمع إلى شرح عن حالتهم الصحية من الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي الذي أكد أن إصابتهم هي نزلة معوية حادة نتيجة تسمم غذائي.

وطالب الرئيس محمد مرسي بضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة لطلاب جامعة الأزهر المصابين في جميع المستشفيات بعد تعرضهم للتسمم الغذائي إثر تناولهم وجبات بالمدينة الجامعية.

كما استمع الرئيس إلى شكوى الطلبة وأهلهم من واقعة التسمم الغذائي التي حدثت، لافتين إلى أنها ليست المرة الأولى، وطالبوا بإقالة رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد.

شيخ الأزهر يأمر بالتحقيق الفوري

هذا وعقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعاً طارئاً ضم االدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والسادة النواب، لبحث ما تمّ اتخاذه حيال أحداث المدينة الجامعية، وأصدر توجيهاته بسرعة التحقيق العاجل.

كما تم الاتصال بالمستشفيات للاطمئنان على صحة أبنائه الطلاب، وتبين خروج معظمهم، وبعضهم ما زال تحت الرعاية الطبية اطمئناناً على صحتهم، وأمر فضيلة الإمام بضرورة ظهور نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن، وأنه لا بد من محاسبة المقصرين.

جامعة الأزهر: لا داعي لاستغلال الأحداث

ومن جانبها، أصدرت جامعة الأزهر بياناً شددت فيه على أن رئيس جامعة الأزهر ونوابه وقيادات الجامعة جميعهم شديدو الحرص على صحة أبنائهم الطلاب، "ولذلك فور علم الجامعة بما حدث للطلاب مساء الاثنين أمر فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بوقف المسؤول عن المدينة الجامعية، وكذا مسؤول قسم التغذية"، وقد قام رئيس الجامعة بعد قرار إيقاف المسؤولين عن العمل بتحويل الموضوع إلى النيابة للتحقيق فيه.

وأضاف البيان: "تتابع إدارة الجامعة حالة الطلاب بالمستشفيات، وتهيب بوسائل الإعلام عدم الالتفات إلى كل من يدعي أنه متحدث رسمي للجامعة، واستقاء الأخبار من إدارة الجامعة، وهي على أتم الاستعداد للتواصل مع الجميع. وليس هناك داعٍ لاستغلال هذه الأحداث وإقحامها في السياسة العامة، حيث إن ذلك حادث عارض يحدث في جامعات أخرى".

مطالبات بإقالة رئيس الجامعة

وكان طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، قد قاموا بفتح الطريق أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فجر اليوم الثلاثاء، معلنين العودة مرة أخرى صباح اليوم للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة بعد إصابة العديد من زملائهم بحالات تسمم داخل المدينة، حسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

وأعلنت حركة شباب الأزهر اعتزامها إغلاق جامعة الأزهر الثلاثاء، ومنع دخول الأساتذة والمسؤولين للمطالبة بإبعاد كل من علي عبدالواحد مستشار المدن الجامعية ورئيس المدن الجامعية عن العمل والإشراف على المدينة نهائياً، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة حتى إجراء انتخابات.

كما طالبت الحركة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" بعقد جلسة استماع لطلاب وطالبات المدينة والاستماع إلى كل مطالبهم وتنفيذها في أسرع وقت وبجدول زمني محدد.