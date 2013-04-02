دعوات للتظاهر بالتزامن مع زيارة صندوق النقد الدولي لمصر

أعلن العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنظيم مسيرة من ميدان طلعت حرب حتى مجلس الوزراء ظهر غدٍ الأربعاء بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي، للإعلان عن رفضهم للزيارة.

وذكر النشطاء وفق صحيفة "البديل" أن المسيرة تحت شعار "لن يحكمنا البنك الدولي"، وذلك رفضاً لسياسته المشروطة التي تؤدي إلى التقشف الذي يفرضه صندوق النقد وما يتبعه من غلاء في الأسعار وأزمات في الخبز والبنزين وانقطاع للكهرباء.

ومن جانبه، أوضح خالد المصري، أحد الداعين إلى المسيرة، أنه "من العيب بعد الثورة التي قامت من أجل حقوق الغلابة ومعدومي الدخل والتي خرجنا بها للتخلص من التبعية والإملاءات أن يتم فرض الشروط علينا مرة أخرى بوصاية أجنبية مُقنَّعة تحت اسم البنك الدولي، ويفرض شروطاً وقوانين لن يستفيد بها سوى حاشية النظام وكأن الثورة لم تقم".

وأضاف المصري أن "خروجنا هو استكمال للثورة وتعبير عن رفض الفقراء لمعونات وقروض تفرض علينا غلاء الأسعار، وفي نفس الوقت لم تقم الحكومة أو النظام بتحسين أي خدمات صحية أو تعليمية حقيقية للمواطن؛ لانشغالها الدائم بالمعارك السياسية مع المعارضة على حساب المواطن الغلبان الذي لا يستطيع تحمل أي زيادة في الأسعار لأية منتجات".