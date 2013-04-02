صلاح عبدالمقصود: 26 قضية فساد مالي ستلاحق إعلاميين

قال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، إن هناك 26 قضية فساد مالي ستلاحق إعلاميين، لافتاً إلى وجود 6 مليارات جنيه أنفقها الإعلام الخاص خلال عام 2012، ولا توجد ميزانيات شفافة، بالإضافة إلى أن هناك إعلاميين في القنوات الخاصة يتقاضون 18 مليون جنيه سنوياً.



وأضاف عبدالمقصود، خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة" أن إيرادات إعلانات القنوات الخاصة تبلغ مليارا ونصف المليار جنيه، بينما مصروفاتها بلغت 6 مليارات جنيه، متسائلاً: من الذي قام بتغطية هذه الفجوة التي تقدر بـ4,5 مليار جنيه.