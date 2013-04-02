فرنسا تؤكد لمصر حرصها على ضمان حرية وسائل الإعلام

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام لقاء مع نظيره المصري محمد كامل عمرو الثلاثاء في باريس دعم فرنسا "للعملية الديموقراطية في مصر" التي يجب أن تمر خصوصاً بـ"ضمان حرية وسائل الإعلام".

وقال فابيوس "ندعم العملية الديموقراطية في مصر ونحن حريصون على احترام الحقوق".

وتتزامن تصريحات فابيوس مع تنديد المعارضة المصرية بالضغوط على حرية التعبير وبالملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين.

وأضاف فابيوس: "لا ننوي على الإطلاق التدخل في عمل المؤسسات المصرية إلا أننا نشدد على ما نعتبره الأساس لمجتمع متعدد وحر"، معتبراً أن هذا الأمر "يمر عبر ضمانات لحرية الإعلام وحرية النساء".

وأشاد الوزيران بـ"العلاقات الودية" بين باريس والقاهرة وشددا في مؤتمر صحافي مشترك على "تقارب وجهات النظر" بما يتعلق بالملف السوري وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان الوزير المصري التقى في وقت سابق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ودعا فرنسا الى الاستثمار في اقتصاد مصر.