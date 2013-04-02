مسؤول بريطاني يصل القاهرة لبحث استعادة أموال مهربة

استقبل مطار القاهرة الدولي منذ دقائق رئيس المحكمة العليا البريطانية والوفد المرافق له، والذين وصلوا على متن طائرة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام يلتقون فيها مع عدد من المسؤولين المصريين، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

ومن المقرر أن يبحث المسؤول البريطاني سبل استعادة الأموال المصرية المهربة من بريطانيا والتفاوض مع الجانب المصري حول عملية استرداد هذه الأموال.

وكان مدير منظمة كورنر هاوس البريطانية غير الحكومية المعنية بالحقوق البيئية والاقتصادية كشف خلال حلقة نقاشية عقدت الخميس الماضي في القاهرة، عن أصول جديدة مملوكة لجمال مبارك في بريطانيا.