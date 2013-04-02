ميلاد: الكنيسة ليس لها سلطان على المواطنين المسيحيين

قال القس ميشيل ميلاد راعي كنيسة الراعي الصالح بالجيزة، إن الكنيسة ليس لها سلطان على المسيحيين، وإن من يريد الذهاب إلى القدس من أجل التبرك لا مانع من ذلك، والبابا شنودة كان يريد أن يذهب الجميع يدا بيد إلى القدس.



وأضاف في برنامج الحدث المصري الذى يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أن المشكلة الأساسية في اختطاف القضية الفلسطينية والاختراق الصهيوني.



وأشار إلى أن العقوبات على من يذهب إلى القدس سيكون الحرمان من المناولة، ويتم تقديم التوبة ويتم تقبلها لأنه لم يتم الخروج عن الكتاب المقدس.

وأكد أن المسيحيين يجب أن يستمروا في مصر ولا يتركوها تحت أي ظرف، لأن المسيحيين يحتاجون بعضهم البعض في مصر من أجل مصر.

وقال الدكتور جمال أسعد الناشط السياسي القبطي والمفكر إن الكنيسة المصرية لها موقف وطني بمنع ذهاب الأقباط إلى القدس باعتبار أنه لا يوجد فرض بالحج لدى المسيحيين، والموقف الوطني للكنيسة يعتبر القضية الفلسطينية قضيتهم ولا يجب أن يكون هناك أي تطبيع في هذا الاطار.

وأضاف أن هناك تخوفا من الاختراق الصهيوني للمسيحيين وهو موقف في غاية الخطورة، معتبرا أن الرأي العام المسيحي غير مسيس والقضية الفلسطينية خلال العشرين عاما الماضية اخترقها الصهاينة واختطفها الإسلاميون وأدى هذا إلى تراجع القضية عن الستينات والسبعينات.

وأشار إلى أن حماس دائما ما تردد هتافات إسلامية بما يعنى خروج المسيحيين من القضية وعدم تواجدهم في القضية، مؤكدا أن القرار بمنع الذهاب إلى القدس وطني وليس دينيا.

وأكد اتفاقه مع قرار البابا شنودة بمنع الذهاب إلى القدس، ولكنه تحفظ على العقوبات الكنسية التي يتم إنزالها على من يذهب إلى القدس للحج ولا يجب أن يتم توقيع العقاب إلا على الأخطاء الدينية.

وأشار إلى أن هناك تقاطعا في الاحاسيس من الرغبة الشديدة في الذهاب إلى القدس والالتزام بقرار البابا شنودة.

وشدد على أن المخابرات الاسرائيلية أعلنت أنها نجحت بافتخار في توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر والتي ستدفع إلى تخريب البلاد.

من جهتها، قالت الفنانة هالة صدقي إن زيارة الأماكن المقدسة حلم لأي شخص، وليس المسيحيين فقط، فهناك زيارات للأهرامات يأتي اليها الملايين من مختلف دول العالم.

وأضافت أن كل المشكلات التي تتم إثارتها لا تقف أمامها، ولكن احترامها لوجهة نظر البابا شنودة التي تعتبره والدها هي التي تقف أمامها، مشيرة إلى أن أمنية البابا شنودة أن يذهب المسلم والمسيحي سويا إلى القدس.

وأكدت رفض البابا شنودة السماح لها بالذهاب إلى القدس رغم طلبها أكثر من مرة منه هذا، مشيرة إلى أن حلم الذهاب يراودها بشدة ولكنها لن تذهب احتراما لرغبة البابا شنودة.

وقال ماجد زغلول، وهو قبطي مقيم في إسرائيل، إنه لا صحة لتوجه عائلات مسيحية من مصر إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن كل المسيحيين يتواجدون في الأعياد وبخاصة أحد الشعانين وتستمر زيارتهم سبعة أيام فقط.

وأضاف في البرنامج عبر الاقمار الاصطناعية من الناصرة أن هناك محاولات لزرع الفتنة الطائفية في مصر بين المسلمين والاقباط، وهو ما يدفع إلى نشر مثل تلك الاخبار غير الصحيحة.

وأشار إلى أنه كان يعيش في موسكو وتوجه إلى إسرائيل منذ عامين، وأنه لا يوجد أي لاجئ في إسرائيل وهو متواجد في إسرائيل كمواطن روسي ولديه إقامة عمل من روسيا.

وأكد أن المصريين من غير اليسير عليهم التوجه إلى إسرائيل والاستمرار في الحياة هناك، وكل المصريين المتواجدين هناك متزوجون من إسرائيليات من عرب 48.

وشدد على أنه يعيش في أقدس دول العالم مثل المسلمين الذين يعيشون في السعودية، وهو يعيش في بلد المسيح.

وقالت نانسي إلياس إن أسرتها ستتوجه إلى الحج بالقدس في نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن هناك العديد من الرحلات التي تتوجه إلى القدس من أجل الحج، ولكن عددها ليس بالكثير.

وأضافت في مداخلة هاتفية في برنامج الحدث المصري، أن الكنائس ليست هي المنظمة لتلك الرحلات لتوصية البابا شنودة، ولكنها ليست ملزمة للمواطنين، مشيرة إلى أن كل الرحلات تتوجه إلى القدس الشرقية فقط ولا تتوجه إلى تل أبيب، وبالتالي فهي ليست متجهة لإسرائيل.

وقال هشام فريد، وهو إعلامي مصري في الناصرة، إنه يقيم هناك بعد الزواج من فلسطينية من عرب 48، مشيرا إلى أن مسألة اللجوء السياسي لا تقبلها إسرائيل على الإطلاق، بدليل طردها للسودانيين الذين تسللوا من الحدود المصرية.

وأضاف عبر الاقمار الاصطناعية من الناصرة، أن الاقباط الذين يحجون إلى القدس تسحب جوازاتهم من شركة السياحة التي تنقلهم إلى القدس وحتى العودة.

وأكد أن مسألة الحج إلى القدس بعيدة تماما عن مسألة التطبيع، فلا يجب أن نمنع زيارة المسجون للخوف من التطبيع مع السجان، فالقدس مسجونة وتحتاج إلى الزيارة.

وطالب الجميع بزيارة القدس مثلما فعل مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة والشيخ الحبيب الجفري وغيرهما، لأن زيارة القدس والأماكن المقدسة حلم لكل المواطنين في العالم، وليس المسيحيين فقط، فهناك وفود تأتى إلى الأماكن المقدسة يوميا من البحرين وماليزيا وغيرها من الدول وأغلبهم من المسلمين.