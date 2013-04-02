"الشورى" يعرض فيديو عن فساد الأطعمة بمدينة الأزهر الجامعية

عرض الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، فيديو خطيراً في الجلسة الصباحية لمجلس الشورى عن وقائع فساد الأطعمة والوجبات بالمدينة الجامعية بالأزهر الشريف.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، فقد ظهر في الفيديو مسامير في الخبز وعيدان خشبية وطوب وزلط، إضافة إلى شهادات الطلاب عن تجاهل المسؤولين لمشاكل الطلاب، وعدم اهتمامهم بتحسين الوجبات والنظام الغذائي.

ونوه خشبة بأن الأمر لا يتوقف على الوجبات فقط، بينما هناك حوادث أخرى أكثر خطورة بالمدينة الجامعية، فيما قال عز الدين الكومي إن المدينة الجامعية تحتوي على فئران وكلاب وحشرات ضارة منتشرة من دون أي تدخل من الإدارة لمنعها.