البرادعي يستجيب جزئياً لمبادرة شباب "الدستور"

استجاب الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، جزئياً، لمبادرة شباب الحزب المعتصمين بالمقر الرئيسي، وقرر تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة للبدء في الإعداد للمؤتمر العام للحزب، وللإشراف على الانتخابات الداخلية، وإعداد اللائحة الداخلية وطريقة اختيار المندوبين للمؤتمر العام.

وبحسب ما ورد في "بوابة الأهرام"، قرر البرادعي تعيين جميلة إسماعيل، أمينة للتنظيم على أن تتولى مسؤولية إعادة هيكلة المحافظات المتبقية في الشرقية والإسكندرية، ويعاونها في مهمتها الدكتورة أنيسة حسونة، والدكتور إبراهيم نوار، والدكتورة هالة شكر الله، وكمال عباس.

وكانت مجموعة من شباب الحزب، قد قامت منذ الاثنين بالاعتصام في مقر الحزب، معلنة عن تسلمها المقر بشكل قانوني، لحين التوصل إلى صيغة للخروج من أزمة تعثر هيكلة الحزب.