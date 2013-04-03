"الخارجية" المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي بالقاهرة لإبلاغه بمطالب ينقلها لحكومته بشأن مصريين ألقت سلطات أبوظبي القبض عليهم قبل ثلاثة أشهر في قضية أمنية.

وينتمي المقبوض عليهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي.

وكان الرئيس مرسي أوفد مدير المخابرات العامة رأفت شحاتة ومسؤولين آخرين إلى الإمارات في أعقاب القبض عليهم لإجراء محادثات مع المسؤولين.

وقال بيان إن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية علي العشيري استدعى أحمد المنهالي، القائم بالأعمال، وطالبه بأن ينقل إلى سلطات بلاده "اهتمامنا بسرعة الانتهاء من التحقيقات بشأن المعتقلين المصريين على ذمة القضية الأمنية".

وأضاف البيان أن العشيري طالب القائم بالأعمال الإماراتي أيضاً بأن تعمل حكومته على "تمكين ذويهم من زيارتهم وتسهيل الرعاية القنصلية لهم من جانب سفارتنا في أبوظبي بما في ذلك إصدار توكيلات من جانبهم إلى ذويهم بالإضافة إلى صرف رواتبهم".

وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد أكد القائم بالأعمال الإماراتي أنه سينقل هذه المطالب (لحكومته) بشكل فوري وأنه سيوافي الخارجية المصرية بالرد.