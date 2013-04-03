مرشد الإخوان السابق: عزل 3 آلاف قاض مصري قريباً

فجَّر المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف مفاجأة كبيرة، بتأكيده أن مشروع "النهضة"، المعلن كبرنامج انتخابي للرئيس المصري محمد مرسي، لا يمكن تنفيذه دون "أخونة" أجهزة الدولة. وهاجم عاكف، في حوار مع "الجريدة" الكويتية، الإعلامي الساخر باسم يوسف بالقول "إنه يتطاول على أسياده"، معترفا بأن قدرة الإعلام الإخواني على مواجهة الإعلام المعارض لاتزال ضعيفة جداً.

وأوضح أن بعض قضاة مصر يتربص بالرئيس خوفاً من العزل، الذي سيشمل 3 آلاف منهم قريباً. وأكد أن الرئيس مرسي، ورغم عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة، ومواجهته هجمة إعلامية وقضائية شرسة، باق في منصبه رغم أنف الحاقدين.

وفي معرض رده على سؤال عن عدم تحقق مشروع النهضة حتى الآن رغم مرور 9 أشهر على حكم الرئيس مرسي، أجاب : "لأن المشروع لن يتحقق إلا عندما يكون "الإخوان" وحزب الحرية والعدالة هما الحاكمان، إذ كيف يمكن تنفيذ المشروع وأغلب مؤسسات الدولة لا تساعد الرئيس، فالقضاء عليه ملاحظات كثيرة، والإعلام فاسد، والكل يحارب الإخوان لتعطيل مشروعهم، كما أن التركة ثقيلة، ولن تحل مشاكل الدولة خلال مئة يوم، لكن كل ما قيل عن مشروع المئة يوم الأولى، كان مجرد نيَّة للإصلاح".

وحول قرار عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، قال: "هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش".