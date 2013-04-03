"الإنقاذ": مصر تشهد انهياراً لأبسط مبادئ دولة القانون

أصدرت "جبهة الإنقاذ الوطني" بيانا،ً اليوم الأربعاء، مؤكدة أن مصر تشهد انهياراً متواصلاً لأبسط مبادئ دولة القانون منذ تولي جماعة "الإخوان" مسؤولية الحكم. وأكدت دعمها الكامل والقوي للقضاء المصري الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، ورفضت التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون القضاء.

كما جددت الجبهة دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في أعقاب الحكم القضائي الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة.

وفي اجتماع الجبهة الدوري بمقر حزب "المصريين الأحرار"، أكد قادة "جبهة الإنقاذ" دعمهم لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والدور الذي تقوم به هذه الهيئة العريقة لخدمة الإسلام في كافة أرجاء العالم.

كما شددوا على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأي والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير.

وأدانت الجبهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها صحافيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة "الإخوان"، والتي بلغت درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسمياً بالإغلاق عقاباً على خطهم التحريري، والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام.

وأضاف البيان: "يتجاهل النظام في هذا الصدد أن السبب الحقيقي لانتشار الاحتجاجات على نظاق واسع في مصر هو فشل سياسات النظام الحالي واهتمامه فقط بأخونة الدولة وإعادة إنتاج النظام الاستبدادي الذي ثار ضده المصريون".

هذا وحذرت الجبهة من استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة بإساءة استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة "الإخوان"، سواء فيما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أو الصكوك، وذكرت أن "هذا المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا".

وأكد البيان حرص "جبهة الإنقاذ" على وقف التدهور المستمر الذي يعاني منه المصريون يومياً، وتقديم بدائل حقيقية للخروج من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية الحالية، حيث يقوم قادة الجبهة حالياً بالإعداد "لبرنامج للإنقاذ الوطني" يطرح حلولاً عاجلة وآنية للأزمات الحالية.