"الشورى" يوافق نهائياً على مشروع قانون الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى المصري في جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأرجأ المجلس إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون مجلس النواب، لارتباطهما ببعضهما بعضاً، وذلك بحسب ما ورد في "بوابة الأخبار".

جاء الإرجاء بعد أن قال النائب صبحي صالح، إن المذكرة التفسيرية لمشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واحدة، كما أن المجلس وافق عليهما من حيث المبدأ في تقرير واحد، فضلاً عن احتمال إعادة صياغة ترتيب مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأيده في ذلك مساعد وزير العدل لشؤون التشريع والرأي، المستشار عمر الشريف، قائلًا إن المناقشات قد تتسبب في تغيير أرقام وترتيب بعض المواد، فمن الأفضل الانتظار وإرسالهما معاً.

ورد فهمي بأن المجلس لن يرسل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية إلا مع قانون مجلس النواب.