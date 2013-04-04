الإخوان: من حق البر عضو الإرشاد الترشح لرئاسة جامعة الأزهر

أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة يحق لها الدفع بأي مرشح لمنصب رئيس جامعة الأزهر، وأن المؤسسة العلمية، في إشارة لجامعة الأزهر، لها كامل احترامها من الجماعة في وضع المعايير والضوابط الخاصة بها في اختيار المرشح دون أن يتدخل فيها أحد.

ولفت المتحدث إلى أن الدكتور عبدالرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو إرشاد الجماعة من حقه الترشح لمنصب رئيس الأزهر شأنه شأن باقي العمداء ويتساوى معهم في حقه بطلب الترشيح من عدمه، وله مطلق الحرية في ذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع عمداء كليات الجامعة متساوون في حق الترشح لما لهم من مكانة علمية كبيرة على مستوى مصر والعالم، ونفى أن يكون للجماعة مرشح بعينه.

وأشار عارف إلى أن الجماعة لم تتعرض لمنصب شيخ الأزهر، حتى عندما كان يتولاه الشيخ محمد طنطاوي في عهد الرئيس السابق مبارك رغم وجود بعض الاختلافات، وذلك لما للأزهر من توقير واحترام.

يشار إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أقال رئيس جامعة الأزهر السابق، على خلفية حالات التسمم التي تعرض لها طلاب المدينة الجامعية التابعة للأزهر.