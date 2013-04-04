تأجيل محاكمة قتلة متظاهري الإسكندرية لأول يونيو القادم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، الخميس، تأجيل محاكمة 6 من رجال الشرطة يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، لاتهامهم بقتل 83 من متظاهري الإسكندرية وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة الأول من يونيو/حزيران المقبل لسماع المرافعات بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم المصري".

وقال محامو المدعين بالحقوق المدنية إن هناك شهود إثبات آخرين لم ترد أسماؤهم في أوراق القضية، وقدموا للمحكمة لائحة بتلك الأسماء ضمت 14 شاهداً، كما طالبوا بالاستماع إلى شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية في شأن تلك الأحداث، وضمت صورة رسمية من القضية المتهم فيها مبارك وحبيب العادلي والمساعدين الستة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر.

واستمعت المحكمة لأقوال المقدم هيثم صبحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجمرك، الذي قال إنه وردت له معلومات يوم 28 يناير/كانون الثاني حول اقتحام قسم شرطة المنشية وسرقة الأسلحة وإشعال النيران به، وأضاف أنه ذهب بعدها إلى قسم الجمرك، وقام مع باقي الضباط بالاستعداد وتحضير خراطيم المياه، لإبعاد المتظاهرين وتم توزيع القوات بأشراف مأمور القسم.