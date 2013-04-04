حزب النور يطالب بتوضيح خطورة سد النهضة على مصر

طالب يونس مخيون، رئيس حزب النور، الرئاسة والحكومة بإصدار بيان فوري وتوضيح حول التصريح الخطير الذي أدلى به وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، حول سد النهضة الإثيوبي الذي يؤدي إلى تقليل حصة مصر من المياه إلى 18% بما يؤدي إلى بوار 2 مليون فدان وعجز في توليد الكهرباء.





وأشار مخيون، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي إلى تحذير وزير الري الأسبق من أن الهدف من وراء ذلك تضييق الخناق على مصر والتحكم في صنع القرار المصري لمصلحة إسرائيل، مضيفاً أنه من حق الشعب المصري على الرئاسة أن توضح له ماذا فعلت وماذا سوف تفعل تجاه هذه القضية الخطيرة، بحسب صحيفة "الشروق".