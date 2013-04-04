عالم أزهري: هناك محاولات لتحييد الأزهر وإضعافه

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، إن الأزهر يعاني من محاولات لتحييده، منوهاً بأنه على مدى أكثر من ألف سنة لم يتعرض الأزهر إلى إهانة كما هو الحال اليوم.



وفي حديث لـ"العربية" صرّح أستاذ الشريعة بأن هناك محاولات لتسميم عقول الطلاب في المدن الجامعية الأزهرية، بواسطة بعض الكتب التي تشتريها جماعة الإخوان للطلاب.



وكشف العالم الأزهري النقاب، عن قدوم سيارات "كل يوم جمعة من كل أسبوع إلى المدن الجامعية، لنقل طلاب الجماعات السلفية، إلى شيوخهم الذين لا يكفون عن الإساءة للأزهر الشريف، حيث وصفوه بـ"الكافر"، واتهموا الثقافة الأزهرية بأنها مزيج من البدع والشرك.



كما أعرب الدكتور أحمد كريمة عن استيائه من استبعاد علماء أجلاء من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتورة سعاد صالح، والدكتور عبدالفتاح الشيخ، وغيرهم من العلماء، ليحلّ محلهم "نكرات من الإخوان" لم يسمهم، وذلك على حد وصفه.