فــخ باســم ومصيدة ستيوارت

يبدو أن نظام الإخوان المسلمين مصمم علي تكرار الوقوع في المشكلات‏,‏ ويثبت كل يوم خطأ نظرية هيراقليطس‏,‏ التي تقول إن الانسان لا ينزل النهر الواحد مرتين‏,‏ فالطريقة التي تعامل بها النظام في قضايا كثيرة‏,‏

كشفت عن قلة خبرة وسوء ادارة وفشل في حساب العواقب. ولنا فيما حصل مع باسم يوسف عبرة, لأن وقوفه أمام النائب العام تجاوز الحدود المحلية إلي العالمية.



فقد تعرض الرئيس محمد مرسي للنقد بطريقة تفوق ما أقدم عليه باسم في جميع حلقاته الماضية, لأن الاعلامي الأمريكي جون ستيوارت خصص جزءا مهما من برنامج ذي دايلي شو يوم الاثنين الماضي, للسخرية اللاذعة من رأس النظام المصري, والدفاع عن باسم, الذي وجهت له النيابة تهمة ازدراء الأديان وإهانة الرئيس, واتخذها الاعلامي الساخر ذريعة لتوجيه انتقادات لاذعة للأداء السياسي والاقتصادي لجماعة الاخوان, والخطورة أنه وجه تهمة الازدراء نفسها للدكتور مرسي, عندما أعاد علي آذان وعيون المشاهدين لقطات من خطاب للرئيس هاجم فيه اليهودية, ونحن نعلم حساسية هذه المسألة في الولايات المتحدة, وما يمكن أن يفعله اللوبي اليهودي هناك, إذا أراد أن يستثمرها سياسيا, بما يقود في النهاية إلي تعديل في الاتجاهات الأمريكية, الشعبية والرسمية. وبالتالي حدوث أضرار كبيرة بالمصالح المصرية.



الواضح أن التحقيق مع باسم بهذه التهمة, التي أعقبتها تهم أخري له ولعدد من الاعلاميين, لا يؤكد غضب الإخوان من النقد فقط, بل أيضا محاولة تكميم الأفواه في زمن كسرت فيه تقريبا جميع الحواجز. ولعل السيمفونية التي تعزفها الأبواق الاخوانية أو المحسوبة عليهم, خير دليل علي الخوف من الدور الاعلامي في كشف الانتهاكات السياسية التي ترتكبها الجماعة, والغريب أن هذه الأبواق تتفرغ لتحميل الاعلام مسئولية المشكلات ولا تهتم بتقديم أفكار ناضجة وبدائل مضيئة, طبعا هناك شيء من الانحراف, في معظم الوسائل الاعلامية, مدنية كانت أو إسلامية, وعلاجها يحتاج إلي قوانين يلتزم بها الجميع, لا إلي تضييق في الحريات ومطاردات عبر مواد جري تفصيلها لهذه الأغراض, لذلك فالمشكلة ليست في باسم أو غيره ممن يعبرون عن وجهات نظرهم بطرق متباينة, لكن في المسئولين الذين أخفقوا في التعامل مع القضايا المختلفة, بصورة لم تراع الأهداف الوطنية وركزوا علي التقديرات الحزبية, ولم يدرك هؤلاء الأزمات الفادحة ونتائجها التي قد تتساقط علي رءوس الجميع, ويصرون علي تجربة نزول النهر أكثر من مرة بنفس الأسلوب والأدوات والممارسات, مع أن الأشخاص تتغير والمياه تتحرك سريعا تحت الأقدام.



ربما تكون الجماعة حققت ترهيبا رمزيا بمشهد جــر الاعلامي باسم يوسف إلي مكتب النائب العام, لكنها تكبدت مجموعة من الخسائر المعنوية والمادية, لا تختلف عما حصل بشأن قرارات ومواقف سابقة. فصاحب البرنامج واصل سخريته قبل وبعد التحقيق. وازدادت نجوميته لأنه عرف كيف يتعامل مع الاعلام, واستثمر ذكاءه في تغيير التكتيك, وأوقع الجماعة في الفخ, حيث أيقن أن لكل مقام مقالا, بينما لم تعط السلطة الحاكمة فرصة للمراجعة والتصحيح, وانساقت خلف الانتقام بدلا من المعالجة, وتجاهلت نقطتين. الأولي, أنها لمست وترا مهما وهو الاعلام, الذي يدخل في باب الحريات, وردود الفعل الغاضبة التي تناثرت أمام هذا الباب, كانت اشارة قوية لما يمكن أن تواجهه السلطة الحالية, إذا أصرت علي منهج الحصار, ومحاكم التفتيش. والثانية, أن الحريات لم تعد قضية محلية, بسبب الدور الذي تلعبه منظمات حقوق الانسان, واتساع نطاق التداخل مع الاعلام. بما يعني أن أية انتهاكات في هذا المجال سوف تكون لها أصداء وأضرار خارجية. والدليل حلقة جون ستيوارت التي عززت الانطباعات السلبية عن التوجهات التي تتبناها القيادة السياسية, ويحتاج تغييرها لجهود وتنازلات مضنية.



أتمني أن تخضع مصيدة ستيوارت للتقييم العلمي, ويعرف الرئيس مرسي حجم التكاليف الباهظة الناجمة عن التصرفات الغامضة, في حين كان من الممكن أن يترك باسم وبرنامجه للتخفيف من حدة الاتهامات المتداولة حول ادارة الاعلام, لذلك سيؤدي تكرار الممارسات غير المدروسة إلي استمرار الدوران في فلك السياسات الخاطئة.



*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.