لو أحرز «مرسى» هذا الهدف

لست من هواة مباريات كرة القدم، ولا أذكر أنى جلست يوماً لمشاهدة مباراة كاملة، اللهم إلا إذا كان منتخب مصر يلاعب منتخباً له تاريخ فى إحراز الأهداف، وفى كل مرة من هذه المرات، وهى قليلة للغاية كنت أحزن جداً، إذا ضيع واحد من لاعبينا فرصة كانت تجرى عند قدميه، وكان الحزن يتضاعف، إذا جاء لاعب فى منتخبنا ليحرز هدفاً من خلال ضربة جزاء لصالح فريقه، فإذا به يبددها بسهولة تقتل المشاهدين حسرة وغيظاً!

شىء من هذا أحسسته وأحسه كل يوم، ولعشرات المرات، حين أتابع مع غيرى أداء الدكتور محمد مرسى، وأتخيله لاعباً فى منتخب، تأتيه عشرات الفرص، لإحراز عشرات الأهداف، بسهولة شديدة، فإذا به يضيعها، دون مبالاة ودون اهتمام، ودون إحساس بقيمة ما ضيعه، ودون التفات إلى وطأة ذلك على متابعيه!

فى انتخابات البرلمان جاءه حكم تأجيلها بمثابة هدف جاهز، وسهل جداً، ولم يكن مطلوباً منه إلا أن يسدد الكرة، ليحرز هدفاً تلتهب أيدى المتابعين تصفيقاً لصاحبه، ولكنه لسبب ما سدد الكرة فى الهواء، وأضاع هدفاً كان مضموناً لم يكن يحتاج منه إلى أى جهد!

وفى حكاية الحكومة، لم يكن الذين يرفضون استمرار «قنديل» رئيساً للحكومة يشككون فى وطنيته، ولا فى أمانته، ولا فى صدقه فى عمله وقوله، ولكن الحكاية أن مصر فى ظروفنا البائسة هذه تحتاج إلى رئيس حكومة من نوعية «أديناور» الذى أنقذ اقتصاد ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتحتاج إلى اقتصادى من صنف «إيرهارد» الذى كانت الدنيا تتحاكى به فى مسيرة الاقتصاد الألمانى ولاتزال.

وقد كان فى إمكان «اللاعب» مرسى أن يسدد ضربة فى هذا الملف، تحرز هدفاً مؤكداً، فإذا به يقذف الكرة فى أى اتجاه إلا أن يكون هذا الاتجاه هو اتجاه المرمى الماثل أمام عينيه!

وفى موقعة النائب العام، كان فى مقدور مرسى، ولايزال، أن يأخذ الكرة بقدميه وأن يمررها إلى حيث يجب تماماً، فيخرج منتصراً تحمله الجماهير على الأعناق، ولكنه لسبب لا يفهمه أحد يبدو زاهداً فى تحقيق أى هدف لصالحه، ويتعامل مع هدف من هذا النوع كأنه سوف يحرزه فى مرماه هو لا مرمى الخصم!

وفى بند الاستثمار، يذهب مرسى إلى الهند ليدعو مستثمريها إلى المجىء عندنا، وفى اليوم التالى مباشرة يصدر قرار من جهاز الدولة التى يجلس «مرسى» على قمتها، بمنع ٢١ رجل أعمال، أغلبهم من العرب المستثمرين لدينا بالمليارات، من السفر ومن التصرف فى أموالهم، ولم يسأل الرئيس نفسه، ولا سأل أحد ممن حوله نفسه أيضاً، عما إذا كان أى مستثمر أجنبى سوف يفكر فى أن يأتينا، إذا كان هذا هو حال المستثمر المصرى والعربى معاً؟!

وهكذا.. وهكذا.. كلما كان الرئيس على وشك أن يحرز هدفاً ثميناً، فإنه فى اللحظة الأخيرة يطيح بالكرة خارج المرمى تماماً، مع أنه يكون أمام عينيه وبين قدميه!

سيادة الرئيس.. لماذا تصمم على استهلاك ثقة الناس فيك؟!

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".