الخليل تستعد لتشييع جنازة الأسير أبوحمدية

تستعد مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، لتشييع جثمان الأسير ميسرة أبوحمدية، حيث يوارى الثرى بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالسجون الإسرائيلية.

وكان أبوحمدية يعاني من مرض السرطان، ولم يتلقَ الرعاية الطبية الكافية للعلاج من المرض، وقد نقل من السجن إلى المستشفى قبل أيام قليلة من وفاته.

وتجمع آلاف الفلسطينيين منذ البارحة في قرية أبوديس قرب القدس الشرقية، لمتابعة نقل الجثمان إلى مشرحة جامعة أبوديس قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

هذا.. وقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصادر طبية فلسطينية العثور على جثة فلسطيني ثانٍ قتل أمس في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية. الشاب عامر نصّار من بلدة عنبتا شمالي الضفة قتل وأصيب أربعة آخرون في مواجهات اندلعت عند حاجز عناب شرقي مدينة طولكرم.



وكان العشرات من الفلسطينيين قد أصيبوا أمس بجراح مختلفة في مواجهات اندلعت في مختلف مدن الضفة الغربية، احتجاجاً على وفاة الأسير الفلسطيني ميسرة أبوحمدية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس الأربعاء، قُتل أيضاً فتى فلسطيني في الـ16 من العمر وأصيب آخران بجروح إثر إطلاق جنود إسرائيليين النار عليهم قرب طولكرم في شمال الضفة الغربية، كما أفاد مسؤولون أمنيون فلسطينيون.



وقالت المصادر إن عمر نصار قُتل إثر إصابته في رأسه برصاص أطلقه جنود إسرائيليون على مجموعة من الفتية الفلسطينيين كانوا يرشقون حاجزا عسكريا إسرائيليا بالحجارة.



واندلعت الاشتباكات في الضفة الغربية وتحديدا في الخليل في يوم الإضراب العام، الذي نفذته معظم مدن الضفة الغربية غداة وفاة أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي.