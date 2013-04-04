"الشعارات الدينية".. صراع جديد بين الإسلاميين والمعارضة

قال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى المصري، مساء الأربعاء، إن النص الحالي بشأن الشعارات الدينية لا يستطيع أحد الزعم بأنه غير دستوري، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا ربما تعيد نص المادة المذكورة إلى صياغته الأولى.

وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العريبة الحدث" أن المشكلات الخاصة باستخدام الشعارات الدينية، أهمها التشكيك فى إسلام الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى استعطاف المواطنين دينياً، مع إقصاء الطرف الآخر مباشرة باستخدام الدين.

وأشار إلى أن الشعارات الدينية تعطي رسالة سيئة عن الإسلام، مطالباً بوضع ثوابت بأن مصر إسلامية، وأن كل الأحزاب تعمل تحت مظلة المادة الثانية، وهي أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وبالتالي فالجميع يعمل في دولة مدنية تنطلق من مبادئ الإسلام.

وأكد أن هناك من يستخدم الليبرالية كمرادف للكفر، وأن هناك من يصنف الأحزاب على أساس الدين، وأنه يجب أن نبتعد بالسياسة عن الدين.

إلى ذلك، قال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الأحزاب المعارضة تشعر بغياب الشرعية السياسية والشعبية في الشارع.

وأضاف أن الدين له أرضية واضحة في الشارع المصري، وأن هناك العديد من الدول العميقة في الديمقراطية، تستخدم الدين في السياسة.

وأشار إلى أن الرأي العام لا يعترض كما يردد البعض على استخدام الشعارات الدينية، مؤكداً أن الفصل الأخير في قانون مباشرة الحقوق السياسية يحظر استخدام الدين أو التمييز أو التحقير من شأن الطائفة الدينية.

وأكد أن كل الأحزاب السياسية التي تم تأسيسها يجب أن تلتزم بالمادة الثانية في الدستور، والتي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام.