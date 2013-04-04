وزير العدل: توقيت حريق محكمة جنوب القاهرة مثير للشبهات

قال وزير العدل المصري، أحمد مكي، إن توقيت حريق "محكمة جنوب القاهرة" والقضايا الموجودة بها "يثير الشبهات".

وكشف مكي عن جهود بُذلت منذ الساعات الأولى للحريق لتجاوز آثاره من خلال توفير صور لأوراق القضايا التي حرقت، مشيراً إلى أن الحريق سيدفع باتجاه المضي قدماً في مشروع تشكيل الدعاوى القضائية إلكترونياً.

وقال مكي: "الوزارة جادة في هذا المشروع، وسيكون رفع الدعاوى إلكترونياً في مصر من أول أكتوبر المقبل، ليكون لكل قضية أصل إلكتروني".

من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن الحريق الذي نشب فجر الخميس بمحكمة جنوب القاهرة، والذي يوجد في الطابق الثالث منها نيابات وسط وغرب القاهرة، وما تردد عن تلف واحتراق القضايا الهامة الموجودة بتلك النيابات.

وأكد المتحدث الرسمي في بيان على صفحة النائب العام على "فيسبوك"، أنه قد تم إخراج كافة القضايا الهامة المتعلقة بقضايا الرأي العام والثورة، مشيراً إلى أن النيابة العامة لديها نسخ إلكترونية كاملة من تلك القضايا مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

وأهاب المستشار دويدار في البيان بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في هذا الشأن منعاً لتداول الشائعات.

وكانت النيران قد اندلعت صباح الخميس بالطابق الثالث بأكمله من محكمة جنوب القاهرة، وهو عبارة عن غرف نيابات وسط وغرب القاهرة، والتهمت جميع ملفات قضايا تخص الرأي العام التي تنظرها النيابات، كما أتت النيران على جميع أجهزة الكمبيوتر المدون عليها جميع بيانات القضايا.

وقد باشرت نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها في الحريق، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة لمعاينة الحريق.