أمريكا تحذر رعاياها بالقاهرة من مغبة تظاهرات "يوم الغضب"

أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة رسالة تحذير أمنية إلى مواطنيها ورعاياها في مصر من مغبة وقوع اشتباكات عفوية وغير متوقعة خلال يوم الغضب الذي أعلنته حركة السادس من أبريل يوم غد السبت.

وذكرت السفارة الأمريكية في رسالتها أن جماعات المعارضة بقيادة حركة 6 أبريل دعت لأربعة أيام من الاحتجاجات يتوقع أن تبدأ في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غد، مشيرة إلى أن الازدحام و الحشود يمكن أن تعرقل الحركة في شوارع وسط القاهرة والإسكندرية.

وأضافت أن المتظاهرين سيتجمعون في محافظات عديدة تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة والغربية وقناة السويس وبور سعيد، ورغم أنه لا توجد دلائل تشير إلى أنه سيتم توجيه الاحتجاجات ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية أو الأفراد، ولكن ينبغي أن يكون مواطنو الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد بسبب التجمعات وخطر وقوع اشتباكات عفوية وغير متوقعة.

وأوضحت السفارة الأمريكية أنه على الرغم من إلغاء السفارة الحظر على السفر بالقطار، فإن السفر بالقطارات لا يزال متأثرا بالإضرابات وانقطاع الخدمة الطويلة.

وأكدت أنه ينبغي على المواطنين الأمريكيين تجنب المناطق التي قد تشهد تجمعات كبيرة لأنه وحتى المظاهرات أو الأحداث التي يقصد بها أن تكون سلمية قد تتحول لمواجهات وتصعيد وربما إلى أعمال عنف.

وحثت مواطنيها الأمريكيين في مصر على رصد التقارير الإخبارية المحلية وتخطيط الأنشطة وفقا لذلك، وعلى مراجعة خططهم الأمنية الشخصية والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات في مصر.