النيابة تنفي التحقيق مع مرشد الإخوان ونائبه

أكد المستشار طارق أبو الزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، المختصة بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم في جمعة "رد الكرامة"، أن النيابة لم تتلق حتى هذه اللحظة أي بلاغات ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، بشأن تورطهم في الأحداث والاعتداء على الناشطة السياسية ميرفت موسى أمام مقر مكتب الإرشاد.

وأوضح المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أنه في حالة تسلم النيابة أية بلاغات بصدد هذا الشأن، سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتناولها وفقاً لما حدده القانون دون أي أبعاد سياسية.

من جانب آخر نفى مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار من النيابة العامة بالتحقيق مع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وبعض القيادات بمكتب الإرشاد، لاتهامه بالاعتداء على الناشطة ميرفت موسى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مكتب النائب العام تلقى اليوم بلاغاً ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه مازال في العرض ولم يتم اتخاذ أي إجراءات فيه وفتح التحقيق كما ادعت بعض المواقع.