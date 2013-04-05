سلفيون يهاجمون منزل القائم بالأعمال الإيراني بمصر

حاول بعض الأشخاص المنتمين للتيار السلفي، اقتحام منزل القائم بالأعمال الإيراني بمنطقة مصر الجديدة مجتبى أماني، مطالبين بطرده من مصر، ووقف ما وصفوه بالمد الشيعي، ورفعوا علم الجيش السوري الحر أمام منزله قبل أن تتدخل قوات الأمن المركزي وتتصدى لهم.

وقامت قوات الأمن المركزي بفرض طوق أمني حول منزل القائم بالأعمال لمنع أي محاولة لاقتحامه مرة أخرى، بعد حدوث مناوشات من جانب المتظاهرين المتواجدين وقيامهم بإلقاء الحجارة على المنزل، فيما تم الرد عليهم من داخله عبر استخدام طفايات الحريق.

وردد المتظاهرون هتافات معادية لإيران والمذهب الشيعي، وأخرى مؤيدة للثورة السورية والجيش الحر.

من جهته، قال أماني، إنه لم يصب بأي أذى خلال محاولة الاقتحام التي تعرّض لها منزله في القاهرة عصر اليوم، متهمًا معارضين سوريين لنظام بشار الأسد بالوقوف وراء محاولة الاقتحام.

