حزب أبوالفتوح يشارك في تظاهرات 6 إبريل لإسقاط الحكومة

أعلن حزب مصر القوية مشاركته، بفعاليات 6 إبريل، غداً السبت، وذلك من خلال الانضمام لمسيرة دوران شبرا إلى محيط دار القضاء العالي،

وأوضح الحزب في بيان له، أن مشاركته تأتي؛ للمطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة تجمع أطياف المجتمع.

كما أورد الحزب الذي يتزعمه القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين في بيانه، ضرورة تقديم النائب العام لاستقالته، وتعيين من يخلفه بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، بجانب تعديل قانون الانتخابات، والقصاص لدماء الشهداء، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار الحزب إلى إيمانه بأن الثورة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها، مشيرا إلى ذكرى السادس من إبريل وما لها من أهمية

خالدة في التاريخ.