علي كرتي: التعاون مع مصر في ملف مياه النيل يسير بخطوات جيدة

قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن التعاون بين السودان ومصر حول ملف مياه النيل يسير بخطوات جيدة، بعد الشكوك التي كانت تنتاب العلاقات في ظل النظام المصري السابق.

ووفقا "لبوابة الأهرام" صرح كرتي خلال مؤتمر للصحافيين على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي التي بدأها للخرطوم، أن الاتفاقيات التي وقعت بين السودان ومصر وإثيوبيا استطاعت أن تفتح باباً كبيراً للتعاون بهذا الصدد.

وأضاف أن زيارة الرئيس مرسي للسودان ستفتح آفاقًا جديدة بمسيرة العلاقات الثنائية وستدفع بملفات التعاون بين البلدين الى الأمام، مؤكدًا أن الزيارة ستزيل كل الشوائب التي اعترت العلاقات الثنائية في السابق، وأن المباحثات تناولت ملفات التعاون بجميع المجالات والتنسيق بين البلدين على نطاق الإقليم.

وأشار كرتي إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر على صعيد العلاقات مع دولة جنوب السودان، فضلاً عن تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وفتح الطرق العابرة بين البلدين.