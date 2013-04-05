مرسي يعلن تشكيل مجلس استشاري لرعاية المصريين بالخارج

أعلن الرئيس محمد مرسي أنه سيتم تأسيس مجلس استشاري للمصريين بالخارج نهاية إبريل الحالي لاستمرار التواصل وتذليل العقبات أمام الجاليات المصرية، ومن بينها اشتراكهم في منظومة التأمين الصحي ومشكلة تحويل مدخراتهم.

وأكد الرئيس خلال لقائه مع أبناء الجالية المصرية في السودان صباح اليوم أن مصر قادرة على الانطلاق بقوة صوب الأمام بعزم وسواعد أبنائها، حيث تتمتع بموارد هائلة أهمها الثروات البشرية في الداخل والخارج، وقادرة على مواجهة كل التحديات التي تواجهها في المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وعودة الإرادة لجموع المصريين، ووصف هذه التحديات بأنها كبيرة نظرا لحجم وضخامة الوطن المصري ومكانته المحورية إقليميا. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وشدد الرئيس في كلمة له على أن الجاليات المصرية في الخارج تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد.. مؤكدا دورها في دفع عملية التنمية، وقال إن هذا الدور يزداد أهمية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.