مفتي مصر يعتبر المساس بالأزهر وشيخه مساساً بأمن البلاد

في بيان شديد اللهجة حذر مفتي الديار المصرية شوقي علام، من أن المساس بمؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر، يعتبر مساساً بأمن مصر.

وشدد على أن أي محاولة للتعدي على الأزهر ستعتبر تقويضاً لدعائم هذا الأمن.

وقال إن الأزهر سيظل على مسافة واحدة من الجميع ، وذلك بعد محاولات جر الأزهر إلى تفاصيل اللعبة السياسية. مشيرا إلى أن كل الأطراف السياسية تدرك طبيعة الدور الوطني الذي يقوم به الأزهر، وبالتالي لا يمكن لأي منها التورط في عداء مع هذه المؤسسة.

ودعا علام السياسيين الى رأب الصدع بينهم، مؤكدًا أن أي محاولة للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم.

تأتي تلك التصريحات، بعد موجة غضب عارمة في صفوف طلاب جامعة الأزهر بعد تسمم مئات الطلاب في المدن الجامعية التابعة للأزهر نتيجة تناولهم أطعمة فاسدة.

واندلعت احتجاجات واسعة النطاق، وقودها شباب الأزهر، طالبوا خلالها بسرعة محاسبة المتورطين عن الوجبات الفاسدة، وفي خضم ذلك، طالبت أطراف سياسية بتغيير قيادات الأزهر الشريف.