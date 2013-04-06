العثور على 23 دانة مدفع بمدينة رفح شمال سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة شمال سيناء من ضبط عدد من الدانات المضادة للدبابات مساء أمس الجمعة، بالقرب من مبنى مستشفى رفح المركزي، كانت معدة للتهريب إلى قطاع غزة.

وقال مصدر أمني في الشرطة، في تصريح لـ "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز، إن دورية متحركة لقوات الشرطة برفح توصلت إلى معلومات بوجود دانات بجوار مستشفى رفح، وداهمت المكان المذكور، وتبين أنه حجرة مهجورة بجوار مستشفى رفح، وعثر بداخلها على 23 دانة كاملة وسليمة، وتم التعامل معها بمعرفة أجهزة المفرقعات، كما تم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.