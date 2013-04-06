النائب العام يحقق في تصريحات مرسي عن "جهاز بلطجة"

أمر النائب العام المصري ببدء تحقيق في اتهامات وجهت للرئيس المصري تتعلق بانتقادات وجهها لجهاز المخابرات.

ويتركز التحقيق على تصريح لأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، نقل فيه كلاماً للرئيس مرسي يفيد بأن المخابرات المصرية أنشأت تنظيماً يضم آلاف البلطجية.

وكان رمضان عبدالحميد الأقصري، وكيل مؤسس حزب الوطن والمنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، قد تقدم ببلاغ في هذا الشأن.

وأكد الأقصري أن مرسي أخبر ماضي بأن المخابرات العامة أنشأت تنظيماً مكوناً من 300 ألف بلطجي، من بينهم 80 ألفاً في محافظة القاهرة وحدها، مدعياً أنه تم تسليم هذا التنظيم إلى المباحث الجنائية قبل أن يتولى جهاز أمن الدولة المنحل مسؤوليته بصورة كاملة في بداية اندلاع ثورة 25 يناير.

وطالب الأقصري بالتحقيق مع مرسي وماضي وتحويلهما إلى محكمة جنائية عاجلة، معتبراً أن تصريحاتهما تشوه صورة المخابرات العامة وتسيء إلى سمعة هذا الجهاز الوطني.

يذكر أن مكتب الرئيس المصري كان قد أصدر بياناً نفى فيه أن يكون مرسي أدلى بأي نوع من هذه التصريحات.