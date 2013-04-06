برهامي: سنقف بالمرصاد لمحاولات إعادة العلاقة مع إيران

حذر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، من المد الشيعي الإيراني في مصر، مؤكدًا أن الشيعة عقيدتهم أخطر من اليهودية، . على حد قوله.

وأضاف برهامي، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد مساء الجمعة، في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، بعنوان "خطر التشيع في مصر"، إذا كانت علاقتنا معهم على أساس الاقتصاد فهناك حلول كثيرة، معتبرًا أن شيخ الأزهر وكبار العلماء هم أول من تصدوا للشيعة، مشيداً بموقفهم في مقابلتهم للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، ومعتبراً أنها مواقف تاريخية.

وهاجم نائب رئيس الدعوة السلفية، عدد من مشايخ الدعوة السلفية، وحزب النور، ومؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، لمحاولتهم فتح المجال لعلاقات مع إيران، مؤكدا أن التيار السلفي سيتصدى لهذه المحاولات أيا كانت.



وصرح برهامي بأنه، من الأولى تحقيق سلام اجتماعي داخل الوطن ومصالحة حقيقية، مع وجود اختلافات بين فصائل المجتمع.



مضيفا، أن مجيئهم إلى مصر لم يقتصر على السياحة فقط، بل سيكون هناك غزو ثقافي من خلال بعض الفضائيات ودور النشر والمسلسلات الإيرانية المدبلجة للعربية.