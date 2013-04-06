ضبط سلاح وذخائر في حملة على المثلث الذهبي بالقليوبية

شنت مصلحة الأمن العام بمصر حملة على البؤر الإجرامية في القليوبية، تمكنت خلالها من ضبط "عناصر شديدة الخطورة" وكميات كبيرة من السلاح والذخائر.

ومن المضبوطات 23 خزينة سلاح آلي، ومدفع متعدد، وبندقيتين آليتين وخرطوش، وقنبلة يدوية، حسب ما جاء في "بوابة الأهرام".

كما تم ضبط، خلال الحملة نفسها التي استهدفت منطقة المثلث الذهبي التي تشتهر بتجارة المخدرات بالقليوبية، 10 سيارات مُبلّغ عن سرقتها و51 طربة من مخدر الحشيش.

وخلال المداهمة تبادل رجال الأمن والعناصر الإجرامية إطلاق النار مما أدى الى إصابة أحدهم بطلق ناري وتم نقله للمستشفى تحت حراسة أمنية.