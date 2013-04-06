قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين قرب القاهرة

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، بوقوع صدامات بين مسيحيين ومسلمين أسفرت عن قتلى وجرحى بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة وقال الدكتور زكريا عبدربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية. إن جثث الضحايا والمصابين نقلت إلى مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة باعتبارها الأقرب لموقع الأحداث.

وبدوره صرح الدكتور هاني أحمد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية أن القتلى هم مرزوق نسيم 40 سنة، وعصام تادروس 25 سنة، ومرقس كمال 30 سنة، بينما أصيب كل من محمد محمود 24 سنة (نزيف داخلي بالبطن والصدر)، وفيكتور سعد 30 سنة (طلق ناري بالرأس واشتباه بارتجاج في الجمجمة).



واندلعت الاشتباكات على خلفية شجار وقع بين مواطن مسلم وآخر مسيحي إثر قيام الأخير بكتابة عبارات مسيئة للمسلمين على حائط معهد ديني (مدرسة تابعة للأزهر)، وتطور الأمر بعدها إلى اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي المواطنين.

وميدانياً، تسود حالة من الهدوء الحذر محيط كنيسة مار جرجس بالخصوص بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع بعد نشوب معركة بالأسلحة الآلية أمام الكنيسة بسبب رسومات جرافيت على سور مسجد. وما زالت أجهزة الأمن تكثف من تواجدها بمحيط الكنيسة والشوارع المحيطة خوفا من تجدد الاشتباكات.

إلى ذلك، باشرت نيابة ''الخصوص'' بإشراف المستشار حاتم الزيات المحامي العام لنيابات شمال القليوبية تحقيقاتها الموسعة في أحداث مدينة ''الخصوص"، كما أمرت النيابة بإجراء معاينة تصويرية لموقع الأحداث والتحفظ على الأسلحة المضبوطة وفوارغ الطلقات وإرسالها إلي المعمل الجنائي لفحصها. هذا وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 15 شخصا من المتهمين بالتسبب في الأحداث وإثارة الشغب.