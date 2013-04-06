قضايا الدولة تطعن على حكم الاستئناف بشأن النائب العام الحالي

من المقرر أن يعلن المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة خلال الساعات القليلة المقبلة‏،‏ قرار الهيئة النهائي الخاص بالطعن ـ أو عدم الطعن ـ على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما‏.

وبحسب صحيفة "الأهرام" ‏أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن المجلس الأعلى للهيئة سينتهي في قراره إلى التقدم بالطعن إلى الحكم بدعوى أن الهيئة لن تفوت فرصة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ولن تتجاهل هذه الرخصة القانونية المتاحة لها بحكم نيابتها القانونية عن الدولة وممثليها وموظفيها العموميين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا عاجلا اليوم لمناقشة إجراءات إنهاء أزمة النائب العام بعد صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيينه ومناقشة الحريق الذي نشب بمقر محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.

في الوقت نفسه، استنكر المستشار محمد عبد الهادي ـ المتحدث الرسمي باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة ـ تصريحات مؤسسة الرئاسة التي أعلنت فيها بقاء المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام رغم صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه.

وأكد عبد الهادي، أن تصريحات الرئاسة وتأكيدها بقاء النائب العام في منصبه يعد تدخلا سافرا في شؤون السلطة القضائية وإهدارا لاستقلال القضاء للمرة الثانية، مشددا على أن الرئاسة ليس لها الحق في تأكيد بقاء طلعت في منصبه أو لا.