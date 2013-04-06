القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بوقف برنامج باسم يوسف

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي تطالب بوقف برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف وسحب ترخيص قناة "السي بي سي" الفضائية بسبب المخالفات التي ارتكبتها القناة من خلال البرنامج "لرفعها من غير ذي صفة".

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت يوم 23 مارس حجز الدعوى القضائية، المطالبة بإصدار حكم قضائي بسحب ترخيص قناة "سي بي سي" الفضائية بسبب المخالفات التي ارتكبتها القناة من خلال عرض برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف، للحكم بجلسة اليوم 6 إبريل.

وكان المحامي محمود حسن أبو العينين أقام دعوى قضائية جاء فيها "دأب باسم يوسف من خلال برنامجه على التهكم والاستهزاء برئيس الجمهورية، وتضمن البرنامج العديد من عبارات الإسفاف والاستخفاف بالمشاهدين وشخص الرئيس"، إضافة إلى "التلميحات الجنسية التي تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة".

وأضافت الدعوى أن البرنامج "مخالف للقيم الإسلامية والعربية ويخالف مبادئ تنظيم البث الفضائي التي تلتزم عدم التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة".