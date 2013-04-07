ارتفاع أعداد المصابين في اشتباكات 6 أبريل لـ24

قالت وزارة الصحة صباح الأحد 7 أبريل، إنه أصيب 24 شخصاً جراء الاشتباكات التي وقعت أمس بثلاث محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الغربية. مؤكدة أنه لم تقع أي حالة وفاة.



وأوضح رئيس الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة د. خالد الخطيب في بيان له اليوم أنه تم نقل مصابي القاهرة - وعددهم 19 مصاباً كانوا متواجدين في محيط دار القضاء العالي- إلى مستشفيات الهلال، والقبطي، معهد ناصر، المنيرة، القصر العيني، الشرطة بمدينة نصر.

وأضاف أنه تم نقل مُصاب الفيوم الذي تواجد في الاشتباكات الدائرة بميدان المسلة إلى مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل مصابي الغربية وعددهم 4 مصابين كانوا متواجدين في الاشتباكات الدائرة في ميدان الشون إلى مستشفى المحلة العام.