البشري: النائب العام السابق باقٍ في منصبه وقرار عزله منعدم

قال المستشار والفقيه الدستوري طارق البشري، إن قرار إقالة النائب العام من منصبه لا يتوافق مع صحيح القانون، وقرار عزله منعدم وليس له سند قانوني، واستند الفقيه الدستوري في تصريحه على عدة ركائز وهي كالتالي:

أولا: الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر واعتبره قرارا إداريا يتضمن فصل المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وعنون هذا القرار الإداري بأنه إعلان دستوري، ليصير أعلى من سلطة القانون ليحصن وظيفة النائب العام ويعصم شاغلها من الفصل، وهو في هذا تجاوز أولى سمات القاعدة القانونية، وهي أن تكون نصا عاما متجردا، يطبق على الناس بأوصافهم الموضوعية، وليس بذواتهم الشخصية.

وبذلك فإن الفقه والقانون والقضاء مستقرون جميعا على أن القاعدة القانونية تفقد صفتها الشرعية وتعتبر منعدمة إذا قصد بها فقط حالة مخصوصة معينة، أو شخصا بذاته، فما بالك أن تكون نصا دستوريا، وهو أعلى درجات السمو، والمفروض أن يبلغ أعلى درجات التجرد والنزاهة.

ثانيا: بناء على هذا الإعلان الدستوري ومعه في ذات اليوم قرار تعيين نائب عام جديد، وكشف هذا القرار عن الصفة الشخصية الذاتية للإعلان الدستوري، بإخلائه منصب النائب العام ليشغله المستشار طلعت عبدالله، وبذلك توافرت الخصائص الذاتية المبطلة لكلا القرارين في ذات الوقت.

ثالثا: أن هذا يجعل النص الدستوري الوارد بالمادة 173 من الدستور الجديد محل نظر، باعتبار أنه تضمن في فقرته الأخيرة ذات القاعدة والحكم الذي كان صدر به الإعلان الدستوري الباطل في 21 نوفمبر، وأفشى بذلك عن أنه إذا كان مقصودا به استمرار العمل بالإعلان الدستوري المنعدم، سيكون ذلك تفسيرا له يفقده صفة العمومية والتجريد اللازمتين لصحة أي نص تشريعي.

ولذلك فنحن مضطرون ومجبرون على صرف نص هذه المادة 173 (الذي يقضي بأن النائب العام يقضي في منصبه 4 سنوات فقط) عن قصد تطبيقه على المدد السابقة لصدور الدستور الجديد، لأنه إذا كان مقصودا به حساب السنوات السابقة على صدور الدستور، يكون قد فقد الصفة العمومية والتجريد، ويلحقه ما يلحق الإعلان الدستوري من بطلان.



وبالتالي فإن ما يعصم هذا النص من الذاتية ويبقيه نصا عاما مجردا هو أن ينطبق على المدد اللاحقة عليه بعد صدور الدستور الجديد.

نحن بين تفسيرين للنص، أحدهما يصمه بالشخصنة وافتقاد العمومية والتجريد، والآخر يبقيه سليما مجردا، ونحن ملزمون فقهاً وقضاء وتشريعاً بأن نفهمه بالصورة الثانية.

رابعا: أن أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد تضمنت التعرض للإعلان الدستوري سابق الذكر، وانتهت إلى عدم شرعيته، وأنه لا يرقى لمرتبة النصوص الدستورية، ثم تعرضت للنائب العام الجديد، وهي بإعلانها في حيثيات الحكم أن الإعلان الدستوري المذكور فاقد للشرعية، تكون قد قررت إبقاء المستشار عبدالمجيد محمود شاغلا له.



ثم عرجت بعد ذلك إلى قرار تعيين النائب العام الجديد، ووصفته بعدم المشروعية، ومقتضى ذلك أن المنصب ليس شاغرا، بل هو مشغول بمن كان فيه، ثم إن قرار تعيين النائب العام الجديد لم يستوف عناصر تكوينه لعدم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه.



خامسا: أن سياق الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، واعتباره كان لم يكن، قد ورد به "مع ما يترتب عليه من آثار" وهذه العبارة في سياق أسباب الحكم تفيد أن منصب النائب العام لايزال مشغولا بشاغله الأصلي المستشار عبدالمجيد محمود، وأن الحكم اعتبر ذلك أثرا من آثار منطوقه، بمعنى أنه مقتضى الحكم الذي لا ينفك عن منطوقه الصريح.

والمقتضى في مناهج القانون والعقل هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير وجوده، مثل قول الله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم" ومقتضى هذا النص أن التحريم يتعلق بالزواج بهن، رغم عدم وجود الزواج في النص، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"، ومقتضى ذلك أن رفع إثم الخطأ، رغم عدم وجود نص "الإثم" في الخطاب.

ونحن نعرف أن مقتضى الحكم الذي لا يفهم الحكم إلا به يكون كما لو كان موجودا في الحكم ذاته صراحة، ومقتضى منطوق الحكم الصادر من المحكمة بشأن النائب العام، هو بقاء المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، وانعدام خروجه من وظيفته، وهو معنى لا ينفصل عن منطوق الحكم قطعا وعقلا.

إن منطوق الحكم مقتضى نصه يفيد صراحة بالأسباب المشار إليها في الحكم ذاته، ومقتضاه المنطقي والمنهجي، أن المستشار عبدالمجيد محمود هو الآن النائب العام.

سادسا: في ظني أن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طعون رجال القضاء والنيابة الخاصة بالقرارات التي تمسهم والوارد بالمواد 83، 84، و85 من قانون السلطة القضائية المعدل عام 2006، هو اختصاص يتعلق بالقضاء الإداري، أسند إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لتعلقه برجال القضاء والنيابة، ولكن ذلك لا يؤثر في طبيعة هذا الاختصاص، وأنه اختصاص يتعلق بالقضاء الإداري.



ومن ثم يكون القانون العام الذي تطبقه المحكمتان في نظر هذه الدعاوى هو القانون المنظم للقضاء الإداري، من حيث الإجراءات وطبيعة الأحكام وطرق الطعن فيه، ومن ثم فإن هذا يميل بي إلى ترجيح أن حكم الاستئناف نافذ بذاته كشأن أحكام القضاء الإداري، إلا أن توقف محكمة النقض تنفيذه عند نظر الطعن فيه، وتمارس محكمة النقض في هذا الشأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون موضوعياً. نقلا عن صحيفة "الشروق".