الهدوء يخيم على مقر النائب العام بعد توقف الاشتباكات

خيم الهدوء الحذر في محيط مقر النائب العام، بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فجر اليوم الأحد، حيث غادر المتظاهرون شارع رمسيس في حين توقفت قوات الأمن عن إطلاق القنابل المسيلة للدموع وتراجعت لمحيط دار القضاء.

وعلى جانب آخر، عادت حركة المرور مرة أخرى الى شارع رمسيس عقب توقف الاشتباكات، في حين قام عمال النظافة التابعين لمحافظة القاهرة بتنظيف الشارع من المخلفات الناتجة عن الاشتباكات.

وتظاهر الآلاف من القوى السياسية المناهضة لسياسات الرئيس مرسي أمس السبت، في ذكرى تأسيس حركة 6 إبريل، وتخللت تلك التظاهرات مصادمات بين رجال الأمن ومتظاهرين أمام مقر النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، حيث يطالب المتظاهرون بإقالته، فضلاً عن مطالبتهم باستقالة الحكومة وعللوا ذلك بفشلها الذريع في حلحلة الأزمات التي تمر بها مصر.