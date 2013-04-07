تأجيل محاكمة حارس الشاطر لحيازة سلاح بدون ترخيص

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل أولى جلسات محاكمة خليل أسامة العقيد، حارس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لحضور المتهم من محبسه.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار وائل الدرديري، قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة القاهرة الجديدة، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وذلك خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المتهم إنه الحارس الشخصي للمهندس الشاطر، وإنه حصل على السلاح المضبوط من شخص يدعى "سمير دياب"، وكان مكلفاً من جماعة الإخوان بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر لجنة مركز شباب التجمع الأول، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة.

وذكرت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات قتالية في قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص في الأراضي الفلسطينية. وأنكر المتهم أن تكون هذه الصور حقيقية، وقال إنها مختلقة.

وشهدت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، فيما أكدت تحريات الأمن الوطني اعتياد المتهم على حيازة الأسلحة.

وتبين أن المتهم يحوز شريحتين بالهاتف المحمول، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، وقال إنه يستخدم الخط الثاني للاطمئنان على أصدقاء بغزة.

وأشار إلى أنه تحصل على السلاح المضبوط، الذب يحمل رقم 1144280 ماركة حلوان، من عقيد جيش متقاعد لعمل صيانة له، وأكد تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام، فتمت إحالته للمحكمة.