مطالب بالتحقيق مع عاكف بعد إساءته للقضاء في مصر

تقدم عدد من القضاة والمستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، بمذكرة إلى رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها محمد مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، والتي تناول فيها القضاء وشكك في نزاهته.

وطالب القضاة المستشار محمد ممتاز متولي بندب أحد المستشارين كقاض للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها محمد مهدي عاكف، والتي تناول فيها القضاء والقضاة بعبارات تشكل جريمة السب والقذف والإهانة في حقهم والتشكيك في نزاهتهم.

توتر مبكر

وعاد التوتر في العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمؤسسة القضائية يظهر جلياً في الأيام الأخيرة بعد تسريبات من حزب الحرية والعدالة تحدثت عن نيته خفض سن إحالة القضاة إلى التقاعد، فضلاً عن تصريحات من المرشد العام السابق للجماعة عن عزم الإخوان عزل نحو ثلاثة آلاف قاض.

وكانت الشعلة التي أضرمت الخلاف تمثلت في تسريبات من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين تحدثت عن نيته تقديم تعديلات تشريعية إلى مجلس الشورى في قانون السلطة القضائية على رأسها خفض سن إحالة القضاة على التقاعد .

من جهته نفى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، تلك التسريبات ووضعها في إطار الأكذوبة للإيقاع بين جماعة الإخوان والمؤسسة القضائية.

التصريحات موثقة

وأعلن المرشد العام السابق للإخوان مهدي عاكف في مقابلة مع صحيفة الجريدة الكويتية أن مؤسسة القضاء ستواجه عزلاً، سيطال نحو ثلاثة آلاف قاض، وهذه المقابلة نفي المرشد السابق إجراءها، لتعود الصحيفة وتثبت كلامه بتسجيل صوتي.

التطورات هذه دفعت بنادي القضاة للدعوة إلى اجتماع طارئ، في وقت رأت أوساط من النادي أن تصريحات المرشد السابق غير مسؤولة، متهمة الرئيس محمد مرسي بسعيه إلى هدم السلطة القضائية، وسط سعي الجماعة لأخونة القضاء.



ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع " فقد أضافت مذكرة القضاة أن مهدي عاكف قال إن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام.

وأوضحت المذكرة أن نص الحديث أذاعه الإعلامي محمود سعد في برنامجه "آخر النهار" يوم الجمعة الماضي، كما أشارت إليه الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "جملة مفيدة" أمس السبت.

سب وقذف رجال القضاء

وأكدت المذكرة أن ما صدر من المذكور يمثل جريمة سب وقذف في حق رجال القضاء والقضاة، وينال من واجب الاحترام والتقدير للقضاة، على نحو يستوجب ندب قاض للتحقيق في هذه الواقعة التي تنال من قدسية صرح القضاة.

وأرفق القضاة بالمذكرة وحدة تخزين رقمية "فلاش ميموري" تحتوي على أصل التسجيل الصوتي الذي أدلى به محمد مهدي عاكف لجريدة الجريدة الكويتية، والواردة به تصريحاته حول القضاء والقضاة.

يذكر أن التوتر في العلاقة بين الإخوان والقضاء بدأ بمحاولة إلغاء قرار حل مجلس الشعب وحصار أنصار الرئيس لمقر المحكمة الدستورية العليا ثم قرار إقالة النائب العام والإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أدى إلى إضراب عدد كبير من المحاكم، وصولاً إلى إلغاء قرار مرسي بالدعوة إلى الانتخابات النيابية ورفض قانون الانتخابات الذي أعده الإخوان.